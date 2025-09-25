حاكم رأس الخيمة ووليا عهد عجمان وأم القيوين يعزون في وفاة سلطان بن خالد القاسمي

قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، وذلك خلال زيارة سموه مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، بمنطقة الرملة في الشارقة.

رافق سموه الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس مجلس إدارة شركة سيراميك رأس الخيمة.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، وذلك خلال زيارته مجلس الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي.

رافق سموه في تقديم واجب العزاء، الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ حميد بن عمار النعيمي، عضو المجلس التنفيذي بعجمان، والشيخ راشد بن عمار النعيمي، رئيس دائرة عجمان الرقمية، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة.

كما قدّم واجب العزاء سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

رافق سموهما خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ سيف بن راشد المعلا، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية.

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم إلى الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي وأبناء وذوي الفقيد، راجين المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه وعموم آل القواسم الكرام الصبر والسلوان.