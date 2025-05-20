«بيئة» تطلق الدورة الثانية من برنامج قادة المستقبل

أطلقت «بيئة» المتخصصة في مجال الاستدامة والابتكار على مستوى المنطقة الدورة الثانية 2025 ـ 2026 من برنامج قادة المستقبل الذي تشارك فيه مجموعة جديدة من الخبراء ذوي الإمكانات العالية من «بيئة» إلى جانب شركات خارجية في خطوة تهدف إلى مواصلة النجاح الذي حققته الدورة الأولى.

وينطلق البرنامج بالتعاون مع إيميريتيس المركز الرائد عالمياً في مجال برامج التعليم التنفيذي ويهدف إلى تمكين المشاركين ليصبحوا قادة ناجحين يتمتعون بالمرونة والفكر الاستراتيجي وتوسيع قدراتهم في العديد من المجالات الحيوية في الأعمال بما فيها التواصل والتحليلات والخبرة المالية والابتكار والتقنيات الناشئة مما يزودهم بالأدوات والمعارف اللازمة لقيادة التحول في العقد المقبل الذي سيشهد تحولاً رقمياً متسارعاً.

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي ونائب رئيس مجلس الإدارة في «بيئة»، نؤمن في «بيئة» أن الإنسان والابتكار يشكلان القوة الدافعة الرئيسة لازدهار الشركات في الاقتصاد المعاصر.

وقد أطلقنا برنامج قادة المستقبل استجابةً للتطور المتسارع للتكنولوجيا الذي يصعب على العديد من الموظفين مواكبته بهدف توفير منصة تزوّدهم بالمهارات والمعارف الحيوية اللازمة لمواكبة التغيرات في مشهد الأعمال.

ويتجاوز برنامج قادة المستقبل نطاق تطوير الكفاءات الداخلية في «بيئة»، ليشكّل محوراً رئيساً في مسيرتنا المؤسسية نحو تحقيق مستهدفات النمو الطموحة. وقالت هند الحويدي، الرئيس التنفيذي للتطوير في «بيئة»، إن نجاح الدورة الأولى في البرنامج يسلط الضوء على رؤيتنا بأن المواهب عالية الإمكانات قادرة على إحداث تأثير استثنائي حينما يتم تزويدها بالأدوات والتجارب المناسبة.