محمد الشرقي: الموسيقى تعزز التواصل الحضاري والثقافي بين المجتمعات

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور الموسيقى في تشكيل الهويات الثقافية للشعوب، وإثراء التراث الإنساني عبر العصور، مشيراً إلى أهميتها في تقريب الحوار الحضاري والثقافي وتعزيز التواصل بين المجتمعات.

جاء ذلك خلال حضور سموه، في قصر الرميلة بالفجيرة، جلسة حوارية في «مجلس محمد بن حمد الشرقي»، بعنوان «ذاكرة الموسيقى: كيف تطورت الموسيقى عبر العصور؟»، قدمها الدكتور ناصر بن حمد الطائي، باحث ومؤلف موسيقي ومستشار في دار الأوبرا السلطانية بسلطنة عمان، والدكتور هياف ياسين، دكتور في الموسيقى وعلم الموسيقى وأخصائي في علوم التربية الموسيقية بلبنان. تناولت الجلسة أبعاداً متعددة للموسيقى بوصفها مرآة للهوية الثقافية وجسراً للتفاعل الحضاري، واستعرض المتحدثان خلالها مراحل تطور الموسيقى منذ بداية ظهورها، وأهميتها في الحضارات الأولى

إلى ذلك، التقى سموه، في مكتبه بالديوان الأميري، الدكتور أنور الزعابي، الرئيس التنفيذي لمستشفى الشيخ خليفة بالفجيرة. واطلع سموه خلال اللقاء على إنجازات المستشفى ومبادراته الصحية المتنوعة، كما جرى استعراض الخدمات الطبية والتوعوية المختلفة التي يقدمها المستشفى للزوار والجمهور.

كما اطلع سموه على نظام «ميديا إنفو» للمكتبات الرقمية والأرشيف الذكي، ودوره في حفظ التراث الوطني وإتاحته للأجيال الحالية والقادمة، وذلك خلال لقاء سموه في مكتبه بالديوان الأميري كلاً من خبيرة التراث الثقافي والأرشفة بدرية الحوسني، والمهندس ساهر عبيد، ممثل شركة «ميديا إنفو» في الشرق الأوسط.

وجرى خلال اللقاء استعراض آلية توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة في دعم الأصول المؤرشفة، مثل الكتب، والدوريات، والوثائق، والمخطوطات، والمواد الصوتية والمرئية، وإبراز دورها في تسهيل وصول الباحثين والمهتمين والجمهور إلى المحتوى التاريخي والأرشيفي.