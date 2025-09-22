3 مليارات درهم إجمالي مساهمات «بيت الخير» في مسيرة النمو الإنساني

أعلنت جمعية بيت الخير أن إنفاقها لهذا العام حتى نهاية أغسطس بلغ 130,8 مليون درهم، ليرتفع إجمالي قيمة مساهمات هذه المؤسسة الخيرية الرائدة في مسيرة النمو الإنساني التي دعا إليها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في «وثيقة الخمسين»، إلى 3 مليارات و74 مليون درهم منذ التأسيس.

ويعكس هذا الإشهار مدى الشفافية التي تحرص عليها إدارة الجمعية، في الإعلان عن أدائها المالي، وتوثيق بيانات الإنفاق التي تخضع لحوكمة دقيقة وتدقيق مالي مهني وفق أفضل المعايير، مما زاد من ثقة المحسنين والداعمين والشركاء وكبار المتبرعين، الذين كانوا شركاء هذا النجاح، بفضل حكمة مجلس إدارتها، الذي قاد الجمعية من نجاح إلى نجاح.

وقد أسهم هذا العطاء الذي أنفق داخل الدولة، وذهب لأكثر الناس حاجة، في النهضة بمعاش آلاف الأسر المواطنة الأقل دخلاً ودعم الفئات الضعيفة في المجتمع، حيث واكب جهود التنمية الاجتماعية، وعزز مؤشرات السعادة والتكافل والتلاحم المجتمعي، وتجاوز عدد المستفيدين المسجلين في قاعدة بيانات الجمعية 63,991 أسرة وحالة، وتقاضى جزء معتبر من هذه الأسر بما فيها أسر الأيتام وأصحاب الهمم مساعدات نقدية بشكل شهري لسنوات، ما دامت بحاجة إلى هذا الدعم.

واتبعت «بيت الخير» منذ البدايات سياسة الجودة وفق معايير ومتطلبات شهادة «الآيزو» العالمية، وحصلت على 5 شهادات مهمة، لم يتوقف تجديدها منذ أن حازت الجمعية عليها، وآخرها شهادة «الآيزو» للحوكمة المؤسسية، التي نالتها «بيت الخير» لدقة وسلامة الأطر الإدارية والقانونية التي تنظم سير العمل في الجمعية وفقاً لمتطلبات الحوكمة، والانضباط المؤسسي والمالي في مختلف العمليات الخيرية.

وتوجت هذه الجهود بفوز الجمعية بجوائز مرموقة ومهمة، أهمها المركز الأول في جائزة أفضل أداء خيري في الوطن العربي، والمركز الأول في جائزة التميز الداخلي، فنالت بسببه لقب «المؤسسة الخيرية الرائدة» والمركز الأول كأفضل جهة خيرية أهلية ضمن جائزة الشارقة للعمل.