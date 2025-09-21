حمدان بن زايد: دور محوري لـ«أدنوك» في دفع عجلة النمو المستدام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مدينة الظنة في منطقة الظفرة، حيث اطّلع سموه على مستجدات المشاريع الاستراتيجية في القطاعات الصحية والمجتمعية، إضافة إلى مشاريع تطوير البنية التحتية، والمرافق الحيوية والخدمية التي تنفذها «أدنوك» في المدينة.

وأشاد سمو الشيخ حمدان بن زايد بالنهضة الكبيرة التي تشهدها دولة الإمارات في ظل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، منوهاً بالدور المحوري لمجموعة «أدنوك» في دفع عجلة النمو المستدام، وتعزيز جودة الحياة من خلال مشاريعها في منطقة الظفرة ومدينة الظنة، وإسهاماتها في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأثنى سموه على كفاءة وتفاني كوادر المجموعة من أبناء وبنات الوطن، ومشاركتهم الفاعلة في ترسيخ مكانة دولة الإمارات كمزود عالمي مسؤولٍ وموثوق للطاقة.

وكان في استقبال سموه خلال الزيارة عددٌ من مسؤولي الإدارة التنفيذية وكوادر «أدنوك» ومجموعة شركاتها.

واطَلع سموه على مستجدات أبرز المشاريع الجاري تنفيذها حالياً، ما يشمل التطوير المستمر لمستشفى الظنة، الذي يُعد أحد أكبر المستشفيات متعددة التخصصات في منطقة الظفرة، ويقدم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة لموظفي «أدنوك» وعائلاتهم وأفراد المجتمع في المنطقة.

كما تعرف سموه على تفاصيل مبادرة «واحة الظفرة للعطاء» التي تنفذها «أدنوك» مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، وتهدف إلى إطلاق مشاريع صحية خيرية تحدث أثراً إيجابياً ملموساً في حياة المرضى وأسرهم.

كما اطلع سموه على سير العمل في عدد من المشاريع الخدمية والترفيهية الرائدة التي تنفذها «أدنوك»، بما فيها مشروع استراحات الشاحنات على طريق الشيخ خليفة الدولي، والذي من المتوقع تشغيله مع نهاية سبتمبر الجاري ومشروع «مركز الظنة للملاعب الرياضية»، الذي يضم مرافق متكاملة وخدمات متطورة تلبي احتياجات مرتاديه من مختلف الفئات.

رافق سموه خلال الزيارة ناصر محمد المنصوري، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وعدد من كبار المسؤولين في منطقة الظفرة.