«عام المجتمع».. مبادرات تبرز قوة التلاحم بين القيادة والشعب

يجسد المشهد الحضاري في كل أنحاء دولة الإمارات، وكم الإنجازات القائمة على أرض الواقع، ويد التعمير التي طالت كل شبر حتى المناطق النائية رغم صعوبة الوصول إلى المكان، قوة التلاحم والتآزر على المستوى الرسمي بين القيادة والشعب، وأيضاً على المستوى الشعبي على مر العقود، وثبات النهج مهما تغيرت الظروف وزادت التحديات.

تنمية

وتعد منطقة «وادي الحلو» إحدى المناطق الجبلية والنائية في إمارة الشارقة، أفضل نموذج يبرز قوة التآزر والتلاحم بين القيادة والشعب التي شكلت على مدى نصف قرن وما زالت، مفتاح بوابة العبور نحو التنمية والاستقرار، وجسر المرور إلى عصر جديد والانتقال من محيط الأمس إلى اليوم بثقة واستحقاق، ليكون «وادي الحلو» جزءاً من دولة عصرية حديثة.

ويرى الدالف إلى منطقة «وادي الحلو» ويتلمس بسهولة روح مبادرة «عام المجتمع» على الوجوه وبين الأحياء، خصوصاً أن التواصل والترابط والتكافل في هذه المنطقة حاضر منذ القدم، لتأتي المبادرة وتُبقي التآزر والتلاحم إرثاً مستداماً في العقول والقلوب.

وقال خميس بن سعيد المزروعي، والي منطقة وادي الحلو: «إن المبادرات المجتمعية السنوية تحظى بقبول واستحسان وتفاعل مجتمعي كبير، إيماناً بأثرها العميق ودورها الكبير في ترسيخ القيم الاجتماعية والمبادئ الإنسانية السامية الأصيلة في نفوس أفراد المجتمع، لا سيما الشباب والنشء أينما كانوا وحيثما وجدوا.

وأوضح أن منطقة «وادي الحلو» تميزت على مر العصور بتكافل أهلها وتعاونهم على المستوى الشعبي؛ وهو ما تعزز في ظل الاتحاد وانتقل إلى مرحلة أخرى أكثر تنظيماً من خلال التلاحم والتآزر بين القيادة والشعب، والذي تجلى منذ بدايات قيام الدولة.

رعاية

وقال المزروعي أيضاً: «إن المواطن وراحته ورفاهيته كان الشغل الشاغل للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، رغم ما كان يحمله على عاتقه من مسؤوليات تشييد وبناء الدولة وقيادتها ووضع أسسها الراسخة، وما زال يحظى اليوم، وفي ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بالعناية والاهتمام ذاتهما لتحسين مستوى معيشته، والارتقاء بأسباب رفاهيته وتحقيق السعادة له عبر تبني البرامج التنموية وتنفيذ المشاريع التي تسهم في تحقيق ذلك.