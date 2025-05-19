40 من كبار المواطنين في رحلة إلى سلطنة عمان

نظمت جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين – فرع دبي، بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع رحلة ترفيهية وثقافية إلى سلطنة عُمان الشقيقة، شارك فيها 40 من كبار المواطنين والمواطنات من 16 مايو حتى 18 مايو الجاري.

بيئة محفزة

وجاءت الرحلة ضمن برامج الجمعية التي تهدف إلى توفير بيئة محفزة وآمنة لكبار المواطنين، وتعزيز تواصلهم المجتمعي، وتقدير عطائهم الذي أسهم في بناء الوطن وتقدمه، وذلك من خلال أنشطة ترفيهية وثقافية تعكس الاهتمام برفاههم وسعادتهم.

تجويد الحياة

وتجسد هذه المبادرة رؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز جودة حياة كبار المواطنين، وتكريم جهودهم، وتحقيق أعلى مستويات الرعاية والدمج المجتمعي لهم، عبر مبادرات تواكب احتياجاتهم وتحتفي بإنسانيتهم.

وعند عودة الوفد إلى أرض الوطن، اختُتمت الرحلة بزيارة مميزة إلى فرع جمعية الإمارات لرعاية وبر الوالدين في إمارة رأس الخيمة، حيث كان في استقبال كبار المواطنين نادية صالح النعيمي، عضو مجلس إدارة الجمعية، التي رحبت بالوفد بكل حفاوة وتقدير، مؤكدة روح التعاون والتكامل بين فروع الجمعية في مختلف إمارات الدولة.