محمد الشرقي يشيد بدور متحف زايد الوطني في تكريم إرث القائد المؤسس

افتتح سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، معرض «لمحة عن متحف زايد الوطني: جذور راسخة في الإيمان»، الذي ينظمه متحف زايد الوطني بالتعاون مع متحف الفجيرة في مقرّه بالإمارة.

وتجول سمو ولي عهد الفجيرة في المعرض الذي يستعرض لمحات عن القصص الرئيسية التي يسردها متحف زايد الوطني حول تأسيس اتحاد الدولة، وتسليط الضوء على ملامح الحياة الاجتماعية التي أسهمت في بلورة هويتها مبادئ الإسلام وتعاليمه، ودور السنوات الأولى في حياة الشيخ زايد في صقل شخصيته القيادية.

وأشاد سمو ولي عهد الفجيرة بالدور الذي يؤديه متحف زايد الوطني في تكريم إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، والاحتفاء برؤيته الملهمة التي تجسدت فيها قيم الإسلام، والوحدة الوطنية، والعطاء في بناء مسيرة اتحاد الوطن.

واطلع سموه على أقسام المعرض الذي يضم معروضات لصور ومقاطع فيلمية أرشيفية، وقطعاً أثرية من متحف زايد الوطني ومتحف الفجيرة تحكي قصة انتشار الدين الإسلامي عبر سياقها التاريخي والجغرافي، ومواد بصرية وسمعية تفاعلية. كما يحتوي المعرض على القسم الذي يعرض السنوات الأولى من حياة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في مدينة العين.

إلى ذلك، شهد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التربية والتعليم ونادي الفجيرة للفنون القتالية في الديوان الأميري بالفجيرة.

وقّع الاتفاقية، صالحة حميد خليفة، مدير إدارة جودة الحياة-قطاع العمليات المدرسية دبي والإمارات الشمالية، ونادر أبو الشاويش، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بحضور معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة التربية والتعليم.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة أهمية مذكرة التفاهم في تطوير قطاع الرياضة بالشراكة بين الوزارة والنادي، ونشر الوعي الصحي على مستوى الطلبة في المؤسسات التعليمية.

مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بالاهتمام بالتربية البدنية في المدارس، وتعزيز جودة حياة الطلبة، وتنمية مواهبهم الرياضية واستثمارها.