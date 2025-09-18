حاكم الشارقة يطلق المصحف المرتل للقارئ رعد الكردي

أطلق صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح أمس، المصحف المرتل للقارئ رعد الكردي، برواية حفص عن عاصم، وذلك في مبنى مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وتفضل سموه بتكريم القارئ رعد الكردي، لإتمامه المصحف المرتل، والقارئ محمود سويدان، الذي قدم ثلاثة مصاحف قرآنية مرتلة بروايات مختلفة، مثمناً سموه جهود القراء في تسجيل الختمات القرآنية.

وأكد سموه أن هذه الجهود تسهم في نشر كتاب الله وتيسير تلاوته وحفظه، وتوفر مرجعاً صوتياً موثوقاً ومعتمداً للدارسين والحفظة والمهتمين بالعلوم القرآنية.

وأشار صاحب السمو حاكم الشارقة، إلى أن إطلاق مثل هذه المبادرات يعزز مكانة الإمارة منارة للقرآن الكريم وعلومه، ويأتي ضمن المشروعات القرآنية المتعددة التي يتبناها المجمع بهدف خدمة المسلمين في أنحاء العالم، عبر إصدارات مطبوعة ورقمية وتطبيقات حديثة.

وتوجه سموه بالشكر والتقدير للقارئين رعد الكردي، ومحمود سويدان، على تميزهما في الأداء وإتقانهما أحكام التلاوة، مؤكداً سموه أن هذا العمل سيكون إضافة قيمة للمكتبة القرآنية الصوتية، داعياً سموه الباحثين والطلاب للاستفادة من هذه الختمة المباركة، والمضي في خدمة القرآن الكريم وتعليمه ونشره، بما يعكس رسالة الإسلام السمحة.

ويواصل مجمع القرآن الكريم تحقيق إنجازات نوعية عدة، ليترجم الريادة العالمية في العناية بالقرآن الكريم وعلومه، والارتقاء بإرثه المعرفي، وبما يؤكد إسهام المجمع في تعزيز دور الشارقة ومكانتها عالمياً في خدمة القرآن الكريم، وتوظيف التقنيات الذكية والذكاء الاصطناعي، وفق أفضل الممارسات التي يتبناها ضمن مشروعاته العلمية.

وكان المجمع قد أجاز خلال الفترة السابقة قرابة الـ 2000 إجازة، تلقاها طلبة مقرأة الشارقة الإلكترونية العالمية على يد نخبة من المقرئين الأكفاء، فيما يتجاوز عدد الطلبة ألف طالب غير متخرج، من 172 دولة.

استقبال

من جهة أخرى، استقبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، وفد مصرف الإمارات الإسلامي برئاسة هشام عبدالله القاسم، رئيس مجلس الإدارة، وذلك في مبنى مجمع القرآن الكريم بالشارقة.

وثمن سموه الدعم الذي يقدمه مصرف الإمارات الإسلامي لمشروعات المجمع العلمية والبحثية، والتي تأتي ضمن إطار جهوده المجتمعية لخدمة القرآن الكريم والقائمين عليه، مشيداً سموه بالتعاون الكبير الذي يوليه المصرف مع الجهات الحكومية المختلفة، الأمر الذي يعود بالنفع على المجتمع والارتقاء به.

وكرم سموه وفد المصرف نظير إسهامهم الفاعل في مشروعات المجمع، ملتقطاً سموه معهم الصور التذكارية.

وقدم وفد مصرف الإمارات الإسلامي الشكر والتقدير لصاحب السمو حاكم الشارقة، على دعمه اللا محدود للقطاع المصرفي وتوجيهاته المستمرة التي تسهم في دفع عجلة التنمية، إضافة إلى جهوده الحثيثة في خدمة كتاب الله وتبني سموه الباحثين وطلبة الدراسات العليا وعلم القراءات والمهتمين والقائمين على القرآن الكريم.