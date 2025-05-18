مؤسسات محمد بن خالد آل نهيان تحتفي بيوم الأسر العالمي

نظمت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية فعالية مجتمعية مميزة بمناسبة يوم الأسر العالمي، وذلك بالتعاون بين جمعية محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل، ومكتبة أجيال المستقبل، ومركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم.

وجاء تنظيم الفعالية في إطار جهود مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان في ترسيخ مفاهيم المسؤولية المجتمعية، وسعيها المتواصل لترسيخ مفاهيم الأمن الأسري والتكافل الاجتماعي، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة ورؤية القيادة الرشيدة لعام المجتمع 2025.

وقدمت الجهات المشاركة برامج متنوعة تلبي احتياجات الفئات المختلفة، تضمنت برنامج «مفاتيح الأسرة السعيدة» الذي طرح محاور تربوية واجتماعية هادفة، بينما قدمت مكتبة أجيال المستقبل أنشطة تفاعلية للأطفال.

وأضفى مركز الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافي، طابعاً تراثياً من خلال برنامج «إرث زايد التراثي»، وشارك برنامج «إرث زايد البيئي» بورشة عمل تحت عنوان «أيدينا تزرع وتلون»، ركزت على غرس مفاهيم الاستدامة لدى الأطفال وتعزيز وعيهم البيئي.

واستهدفت الفعالية أصحاب الهمم من منتسبي مؤسسة زايد العليا، بمشاركة فاعلة من شركاء استراتيجيين، من بينهم هيئة أبوظبي للدفاع المدني، وإدارة مرور العين.