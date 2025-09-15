حمدان بن محمد يعزي في وفاة حسين بن عبدالرحمن خانصاحب

قدّم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة رجل الأعمال حسين بن عبدالرحمن خانصاحب، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأنجال وأسرة الفقيد، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، والشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

رافق الشيخ سلطان بن حمدان، خلال الزيارة، عيسى حمد بوشهاب، مستشار سمو ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، إلى جانب عدد من المسؤولين.

كما قدم واجب العزاء معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وعدد من الشيوخ والمسؤولين والأعيان.

وأعربوا عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم لأسرة الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.