كهرباء الشارقة تعزز شبكات النقل والتوزيع بـ 11 محطة كلفتها 296 مليون درهم

تواصل هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهودها لتطوير البنية التحتية لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتعزيز كفاءة واستقرار الشبكة، ودعم النمو العمراني والاقتصادي في مختلف المناطق، وفي إطار جهودها المستمرة تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ 11 محطة لنقل وتوزيع الكهرباء في مختلف المناطق، بتكلفة نحو 296 مليون درهم.

وأوضح المهندس حمد الطنيجي، مدير إدارة نقل الطاقة بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن هذه المشاريع تمثل خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية لشبكة النقل الكهربائي في إمارة الشارقة، وتهدف إلى تلبية احتياجات النمو المتسارع في مختلف القطاعات، وضمان استمرارية الإمداد بالطاقة بأعلى مستويات الكفاءة والموثوقية.

وأكد أن الهيئة ملتزمة بتنفيذ الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة، مع تطبيق أحدث التقنيات والمعايير العالمية في جميع مراحل المشاريع.

وأشار المهندس عبدالله الكوس، نائب مدير إدارة نقل الطاقة بالهيئة، إلى أن محطات نقل الطاقة التي تنفذها الهيئة حالياً تشمل محطة أم الطرافة بنسبة إنجاز 99% وتكلفة 13.5 مليون درهم درهم، ومحطة الفلاح بنسبة إنجاز 94%، وتكلفة 21 مليون درهم درهم، ومحطة الحمرية 11 بنسبة إنجاز 87.7%، وتكلفة 30.2 مليون درهم.

وتشمل المشاريع المحطة المؤقتة IA-3A في الصناعية 3 بنسبة إنجاز 81.5%، وتكلفة 1.5 مليون درهم، ومحطة المركز الرياضي بنسبة إنجاز 61% وتكلفة 53.5 مليون درهم، والمحطة المتنقلة بنسبة إنجاز 65% وتكلفة 17.3 مليون درهم،

ومحطة الرحمانية-5 بنسبة إنجاز 18.7%، و 31.5 مليون درهم، تكلفة ومحطة جزيرة مريم بنسبة إنجاز 16.9%، بتكلفة 28.3 مليون درهم وتوسعة محطة الصناعية 10 بنسبة إنجاز 10%، و33.3 مليون درهم ومحطة السيـوح-4 وبلغت نسبة الإنجاز فيها 7.6%، والتكلفة 34.7 مليون درهم، ومحطة مويلح-7 بنسبة إنجاز 3.8% وبتكلفة 30.5 مليون درهم.