حاكما عجمان وأم القيوين يعزيان في وفاة حسين خانصاحب

قدم صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، واجب العزاء في وفاة حسين خانصاحب، وأعرب سموهما، خلال زيارتهما أمس، مجلس العزاء، عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما لأسرة الفقيد، داعيين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

رافق صاحب السمو حاكم عجمان في تقديم واجب العزاء، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبد العزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط، ومعالي الشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان صاحب السمو ‏حاكم عجمان، ويوسف النعيمي مدير ‏عام دائرة التشريفات والضيافة بعجمان.‏

ورافق صاحب السمو حاكم أم القيوين خلال تقديم واجب العزاء، الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ عبد الله بن سعود بن راشد المعلا رئيس دائرة المالية.

كما قدم واجب العزاء عدد من الشيوخ والوزراء والمسؤولين.