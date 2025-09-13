حاكم عجمان يتقبل تعازي محمد الشرقي ومحمد بن سعود في وفاة عائشة خلف

تقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، أمس، التعازي من سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة محمد خلف.

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة، خلال زيارته قصر الزاهر في عجمان، عن خالص تعازيه وصادق مواساته، داعياً المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته، وأن يلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

وتقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التعازي من الشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي، رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام.

وقدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة.

واجب العزاء في وفاة المغفور لها الشيخة عائشة محمد خلف. وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنها فسيح جناته. وكان في استقبال سموهم لدى زيارتهم قصر الزاهر في عجمان، الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية، والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية.

كما تقبّل أبناء الفقيدة الشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، التعازي من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين، الذين أعربوا عن خالص عزائهم ومواساتهم، داعين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع مغفرته ورضوانه. كما حضر تقديم واجب العزاء الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط.