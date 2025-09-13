«الاتحاد النسائي» يعرف بمفاهيم ومبادئ حقوق المرأة والفتيات

اختتم الاتحاد النسائي العام، المحور الأول من المرحلة الثالثة للبرنامج الوطني لتأهيل الكوادر الوطنية في مجال حقوق المرأة والفتيات، والذي تم تنفيذه برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وبالشراكة مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، والمكتب الإقليمي للمفوضية السامية لحقوق الإنسان للأمم المتحدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. واستضاف مجلس المزهر في دبي فعاليات هذه المرحلة، بدعم وتعاون من قسم حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع.

وضمن هيكل البرنامج ومراحله، قدمت المرحلة الأولى مدخلاً شاملاً إلى مفاهيم ومبادئ حقوق الإنسان وحقوق المرأة والفتيات، والأطر الدستورية والتشريعية الوطنية، والمرجعيات الدولية ذات الصلة، بما في ذلك اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة «سيداو» وإعلان ومنهاج عمل بكين، كما شملت تدريب كوادر وطنية على الأسس والمفاهيم لضمان قاعدة مشتركة من المعرفة.

وأما المرحلة الثانية فركزت على مهارات التواصل العملي مع المنظومة الأممية والإقليمية، وكيفية الاستفادة من آليات المتابعة مثل الاستعراض الدوري الشامل وتقارير الاتفاقيات، إلى جانب بناء قنوات مؤسسية فاعلة تعزز حضور دولة الإمارات في المحافل الدولية ذات الصلة بحقوق المرأة والفتيات.

وتضمنت المرحلة الثالثة محورين، تناول الأول استخدام البيانات والمؤشرات المتعلقة بالنوع الاجتماعي، وتصميم أطر المتابعة والتقييم، وتحليل السياسات من منظور النوع الاجتماعي، وبناء الرسائل الاتصالية المجتمعية، مع تطبيقات عملية تربط الأدوات بالواقع المؤسسي المحلي.

فيما سيركز المحور الثاني ضمن المرحلة الثالثة، على مختبرات تطبيقية لإعداد التقارير الوطنية المعنية بحقوق المرأة والفتيات، ومحاكاة التفاعل مع آليات الأمم المتحدة مثل «سيداو» والاستعراض الدوري الشامل، ومراجعة التشريعات من منظور النوع الاجتماعي، إضافة إلى إعداد مدربات قادرات على نقل المعرفة وتوسيع أثر البرنامج داخل المؤسسات والمجتمع.

ويواصل البرنامج الوطني ترسيخ نهج دولة الإمارات القائم على المساواة وعدم التمييز وتمكين المرأة، انسجاماً مع الالتزامات والمواثيق الدولية وأهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الخامس.

ومع استكمال المحور الثاني من المرحلة الثالثة، ستتبلور شبكة وطنية أكثر اتساعاً من الكفاءات القادرة على إعداد التقارير، وتحليل التشريعات، والتفاعل الفعّال مع الآليات الدولية، بما يدعم صناع القرار ويعزز مكانة الدولة كنموذج رائد في مجال حقوق المرأة والفتيات.