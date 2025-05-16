محمد بن سعود يحضر العرس الجماعي الثاني لهذا العام برأس الخيمة

حضر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة اليوم حفل العرس الجماعي الثاني لهذا العام الذي أقيم برعاية سموه بمشاركة 58 عريساً من أبناء الوطن.

حضر الحفل - الذي أقيم في قاعة البيت المتوحد بمنطقة إذن في رأس الخيمة- عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وأعيان ووجهاء البلاد والشخصيات وأبناء القبائل والمدعوين.

وهنأ سمو ولي عهد رأس الخيمة العرسان بهذه المناسبة السعيدة سائلاً الله عز وجل أن يكلل حياتهم بالرفاه وأن يرزقهم الذرية الصالحة.

وعبّر العرسان عن سعادتهم بهذه المبادرة المباركة التي منحتهم الفرصة لتأسيس حياتهم الزوجية في أجواء وطنية مميزة ، بعيداً عن الأعباء المالية.

رافق سمو ولي عهد رأس الخيمة، الشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي رئيس مجلس إدارة شركة "سيراميك رأس الخيمة"، والشيخ أرحمة بن سعود بن خالد القاسمي، مدير مكتب سمو ولي عهد رأس الخيمة، والشيخ الدكتور محمد بن سعود بن خالد القاسمي، السكرتير الخاص لسمو ولي عهد رأس الخيمة.