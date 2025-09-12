حاكم عجمان يؤدي صلاة الجنازة على جثمان الشيخة عائشة محمد خلف

أدى صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، عقب صلاة المغرب، أمس، صلاة الجنازة في مسجد الشيخ زايد بعجمان، على جثمان المغفور لها بإذن الله تعالى الشيخة عائشة محمد خلف، والدة الشيخ حمدان بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ محمد بن راشد النعيمي، والشيخ أحمد بن راشد النعيمي، والشيخ سلطان بن راشد النعيمي، التي وافتها المنية أمس.

كما أدى الصلاة عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين وجمع من أبناء إمارة عجمان والمقيمين.

وقدم صاحب السمو حاكم عجمان والمعزون واجب العزاء والمواساة لذوي الفقيدة، داعين الله، عز وجل، أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جناته وأن يلهم أهلها وذويها الصبر السلوان.