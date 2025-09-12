شرطتا دبي وعجمان تبحثان سبل تعزيز التعاون

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اللواء حارب محمد الشامسي، نائب القائد العام لشرطة دبي لشؤون القطاع الجنائي، بحضور العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، وعدد من كبار الضباط من الطرفين.

وذلك في إطار تعزيز قنوات التعاون وتبادل الخبرات. ورحب قائد عام شرطة عجمان بوفد شرطة دبي، مشيداً بالجهود المتميزة التي تبذلها شرطة دبي في سبيل تعزيز الأمن.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجالات الأمن والسلامة والارتقاء بجودة العمل الشرطي، بما يواكب توجهات وزارة الداخلية في تعزيز المنظومة الأمنية وتحقيق أعلى مستويات الاستقرار المجتمعي، كما تمت مناقشة سبل تطوير التعاون في مجال تبادل الخبرات والتجارب الناجحة.