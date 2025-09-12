خالد بن محمد يعزي في وفاة سعيد النيادي

قدم سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، واجب العزاء إلى معالي حميد سعيد النيادي في وفاة والده سعيد عامر النيادي، كما قدم سموه العزاء إلى أبناء الفقيد، عبدالله ومحمد وراشد وعامر.

وأعرب سموه، خلال حضور العزاء في مجلس أم غافة بمنطقة العين، عن صادق تعازيه وخالص مواساته لأسرة الفقيد وذويه، داعياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضر العزاء معالي الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، والشيخ زايد بن سعيد بن زايد آل نهيان، ومحمد علي الشرفاء، رئيس دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي.