لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في الشارقة تنظر في 86 طلباً خلال أغسطس

عقدت لجنة المنح التكميلية للمتقاعدين في إمارة الشارقة اجتماعها، صباح أمس، برئاسة عبدالله إبراهيم الزعابي عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة الموارد البشرية، رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها، حيث درست اللجنة 86 طلباً، بواقع 42 طلباً جديداً، و44 طلباً لتحديث البيانات.

واعتمدت طلبات مستحقي المنحة بعد استيفائهم شروط الاستحقاق، وذلك بكلفة مالية سنوية بلغت 1,123,537 درهماً، وسيتم صرف المبالغ في حسابات المستفيدين خلال شهر سبتمبر 2025.

ويعكس عمل اللجنة التزام إمارة الشارقة بتعزيز منظومة الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين، من خلال توفير منح تكميلية تسهم في تحسين مستوى معيشتهم وتلبية احتياجاتهم الأساسية.

كما تعتمد اللجنة في إجراءاتها على معايير دقيقة وآليات واضحة تضمن دراسة الطلبات بكفاءة وسرعة، بما يعزز العدالة ويترجم توجهات الإمارة في دعم مختلف فئات المجتمع.