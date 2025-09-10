منصور بن زايد وحمدان بن محمد يعزيان في وفاة سعيد عامر النيادي

قدم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس، العزاء إلى معالي حميد سعيد النيادي في وفاة والده المغفور له سعيد عامر النيادي، وإلى أبناء الفقيد، عبدالله ومحمد وراشد وعامر، وأسرة الفقيد، وذلك خلال حضور سموهم العزاء في مجلس أم غافة بمنطقة العين.

وأعرب سموهم عن خالص تعازيهم وصادق مواساتهم سائلين الله العلي القدير، أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

رافق سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان خلال العزاء الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، والشيخ حمدان بن منصور بن زايد آل نهيان.