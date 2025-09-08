الإمارات الأولى عالمياً في خدمة البريد العاجل الدولي

حققت دولة الإمارات، ممثلة ببريد الإمارات، إنجازاً عالمياً جديداً بحصولها على المركز الأول في جائزة خدمة العملاء في البريد العاجل الدولي على مستوى العالم، إلى جانب فوزها بالجائزة الذهبية في الأداء لخدمات البريد العاجل الدولي لعام 2024، والتي يمنحها الاتحاد البريدي العالمي عبر تعاونية البريد العاجل الدولي.

وجرى تسليم الجوائز خلال الاجتماع الرسمي لانطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البريدي العالمي الـ28، الذي تستضيفه دولة الإمارات في الفترة من 8 إلى 19 سبتمبر الجاري، ويعد من أبرز الفعاليات المدرجة على الأجندة الدولية للقطاع البريدي.

ويعكس هذا التتويج العالمي ثمار الرؤية الاستباقية لدولة الإمارات في تطوير منظومة خدمات ذكية ترتقي إلى أعلى معايير الجودة والكفاءة والموثوقية، مما يعزز ريادتها في القطاع اللوجستي العالمي.

وحصدت الدولة الجائزة الذهبية بعد تقييم شامل شمل الأداء التشغيلي عبر الشبكات الدولية، ومستوى رضا المتعاملين، وفعالية الاستجابة، ودقة الالتزام بمواعيد التسليم، حيث تراوح الأداء بين 95% و98% في مختلف مراحل الخدمة، بدءاً من الاستلام وحتى التسليم النهائي، إضافة إلى خدمات ما بعد البيع.

كما أكد فوزها بالمركز الأول في جائزة خدمة العملاء على جهود الاستثمار المستمرة في تطوير التجربة الرقمية للمتعاملين، واستحداث قنوات أكثر ذكاء واستجابة، تضمن تقديم تجربة استثنائية تعكس طموحات الدولة في التميز المؤسسي.