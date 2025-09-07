Al Bayan
نهيان بن زايد وذياب بن محمد يحضران حفل استقبال بمناسبة زفاف حمد الكعبي

  • أعربا عن خالص التهاني للعروسين
أبوظبي
حضر سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، حفل الاستقبال الذي أقامه خالد سالم سهيل الكعبي، بمناسبة زفاف نجله حمد إلى كريمة محمد سالم التاجر الظاهري.

وأعرب سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، عن خالص التهاني للعروسين، متمنيين لهما حياة أسرية هانئة وسعيدة.

حضر حفل الاستقبال، الذي أقيم أمس في قاعة الخبيصي بمنطقة العين، الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، والشيخ زايد بن سلطان بن طحنون آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين وأقارب العروسين وجمع من المدعوين.