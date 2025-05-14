«دبي الإسلامي» يتبرع بـ9 ملايين درهم لـ«صندوق الفرج»

تلقى صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 9 ملايين درهم لمصلحة مبادرات ومشاريع الصندوق الساعية لمساعدة المعسرين مالياً من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة.

وقدم خليل داوود بدران، رئيس مجلس إدارة الصندوق، الشكر والتقدير لبنك دبي الإسلامي على ما يقدمه من دعم متواصل يسهم في تحقيق رؤية وأهداف صندوق الفرج والعمل التكافلي الإنساني.

من جانبه أكد بنك دبي الإسلامي أن هذا التبرع يأتي في إطار رؤية البنك الداعمة للمؤسسات والمبادرات الوطنية والمشروعات التي تقدم خدمات إنسانية للمجتمع الإماراتي وتعزيز الاستقرار والأمان المجتمعي، مؤكداً أن هذا التبرع مخصص بالكامل لمشروعات داخل الدولة، التزاماً بتوجيه أموال الزكاة إلى مستحقيها ضمن نطاق المجتمع المحلي.