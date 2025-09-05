«استشاري الشارقة» يبحث مع وفد هندي شراكات معرفية وأكاديمية

بحث معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي، رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة رئيس مجلس أمناء مركز باحثي الإمارات، خلال لقائه، أمس، وفداً هندياً ضم برينيت كور، وزيرة الدولة السابقة للشؤون الخارجية وعضو سابق في البرلمان عن دائرة بباتيالا، ومانيشا جولاتي، الرئيسة السابقة للجنة المرأة في ولاية البنجاب، الجهود المشتركة بين المجلس والمركز في بناء شراكات بحثية وأكاديمية وترسيخ جسور التعاون الدولي وتعزيز الحوار المعرفي بين القيادات والمؤسسات.

حضر اللقاء، الذي يأتي في إطار التنسيق المشترك بين المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ومركز باحثي الإمارات للبحوث والدراسات، حليمة العويس، نائب رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، وعدد من أعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء مجلس الأمناء لمركز باحثي الإمارات.

وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن هذا اللقاء يعكس حرص دولة الإمارات على ترسيخ شراكات دولية متينة قائمة على الاحترام المتبادل والتبادل الثقافي والمعرفي، مشيراً إلى عمق الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات والهند، لافتاً إلى الدور المشترك للمجلس والمركز في احتضان الحوار العلمي والفكري الذي يخدم مسيرة التنمية ويعزز الحضور العالمي للإمارات، كدولة منفتحة على التعاون والشراكات الدولية.

من جانبها أشادت برينيت كور بالمبادرات النوعية لمركز باحثي الإمارات في مجال تمكين البحث العلمي ودعم الباحثين في مختلف التخصصات واصفة المركز بأنه نموذج رائد للتكامل الأكاديمي الدولي، مؤكدة أن المبادرات المشتركة في ميادين البحث والتعليم والابتكار بين الإمارات والهند ستسهم في صناعة مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً للبلدين.

واختُتم اللقاء باستعراض مركز باحثي الإمارات لأبرز مشاريعه الاستراتيجية، التي شملت أراء عدة تناولت آليات لتطوير النشر العلمي والتوسع في مجالات البحث بالذكاء الاصطناعي وبناء المزيد من الشراكات الأكاديمية على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما جرى التأكيد على التزام المركز بمواصلة دوره في تعزيز التعاون البحثي وتبادل المعرفة انسجاماً مع النهج الاستراتيجي لدولة الإمارات في بناء مجتمع متماسك ومنفتح على العالم.