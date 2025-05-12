«نداء» تستعرض أحدث الاتصالات الذكية في القمة الشرطية

تشارك مؤسسة الاتصالات المتخصصة «نداء»، المزود الحصري لشبكات الاتصالات الآمنة والمعتمد لدى حكومة دبي، في فعاليات الدورة الرابعة من القمة الشرطية العالمية 2025، التي تنظمها القيادة العامة لشرطة دبي في مركز دبي التجاري العالمي من 13 إلى 15 مايو الجاري، بمشاركة نخبة من أبرز الخبراء والمتخصصين الأمنيين يمثلون أكثر من 100 دولة.

وتأتي مشاركة «نداء» تأكيداً لدورها الريادي في دعم البنية التحتية لمنظومات الأمن والسلامة في دبي عبر توفير أحدث حلول الاتصالات الذكية والآمنة للجهات الأمنية والمؤسسات الحيوية. وستقوم المؤسسة خلال القمة بعرض باقة من الحلول التكنولوجية المتطورة التي تعمل على شبكاتها المعتمدة، والتي تُسهم في تعزيز قدرات اتخاذ القرارات الأمنية السريعة والدقيقة في المواقف الحرجة والطوارئ.

وتكشف «نداء» ضمن فعاليات الحدث عن أحدث ابتكاراتها في مجال الاتصالات المتخصصة، وفي مقدمتها نظام إدارة البلاغات في غرف العمليات والسيطرة، والذي يتيح للجهات الأمنية سرعة الاستجابة وتعزيز التنسيق بين الفرق المختصة، بالإضافة إلى تسجيل الحوادث ونشر فرق التدخل بشكل فوري وفعّال. كما تعرض المؤسسة حل «أكوم»، وهو نظام متطور للمراقبة والتحكم، يعمل على تعزيز كفاءة عمليات التشغيل، سواء على مستوى المراكز الرئيسة أو المرافق الطرفية.

وقال منصور بوعصيبه، المدير التنفيذي لمؤسسة الاتصالات المتخصصة - نداء: «إن مشاركتنا في القمة الشرطية العالمية 2025 تأتي انسجاماً مع رؤيتنا الاستراتيجية الرامية إلى تعزيز منظومة الأمن والسلامة من خلال توفير حلول اتصالات ذكية تواكب احتياجات المستقبل وتحدياته. ونحن ملتزمون بمواصلة الابتكار واعتماد أحدث التقنيات لتمكين الجهات المعنية من التعامل بكفاءة مع الظروف الطارئة، إيماناً منا بأن الابتكار هو المفتاح لبناء مستقبل أكثر أماناً واستدامة في دبي».

وتُعد القمة الشرطية العالمية إحدى أبرز المنصات الدولية في مجال الأمن والسلامة، وتجمع أكثر من 150 متحدثاً وخبيراً يناقشون أحدث الابتكارات في مجالات الأمن والعمل الشرطي والتقنيات المتطورة، ما يعزز مكانة دبي كمركز عالمي للابتكار الأمني.

وتؤكد «نداء» من خلال مشاركتها هذه على التزامها المستمر بدعم مسيرة الابتكار وتعزيز كفاءة منظومة الأمن والسلامة في إمارة دبي بما يواكب التحولات الرقمية المستقبلية.

وستكون مشاركة «نداء» عبر جناح المؤسسة في القاعة رقم 6 في مركز دبي التجاري العالمي خلال فترة انعقاد القمة الشرطية العالمية 2025.