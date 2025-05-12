12 جلسة تفاعلية وورشة ينظمها مقر المؤثرين خلال مايو الجاري

ينظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، 12 جلسة تفاعلية وورشة ، خلال شهر مايو الجاري، يشارك فيها نخبة من صناع المحتوى والمؤثرين العالميين، وخبراء ومسؤولون من كبرى شركات التكنولوجيا، ومواقع التواصل الاجتماعي، ويحضرها 1000 مشارك، يطلعون خلالها على تجارب وقصص واقعية، أحدثت تأثيراً إيجابياً في المجتمعات. وأكدت عالية الحمادي نائب رئيس المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، مدير قمة المليار متابع، أن المقر مستمر في ترسيخ مكانته لتطوير صناعة الإعلام الرقمي، وصقل خبرات صناع المحتوى الجدد، وفق أرقى المعايير العالمية في هذا المجال.

وقالت: «نعمل مع شركائنا على تزويد صناع المحتوى والمؤثرين بكافة العلوم والمعارف التي يحتاجونها، بما يمكنهم من صناعة محتوى بطرق مبتكرة، تضمن لهم انتشاراً عالمياً واسع النطاق»، مشيرة إلى أن الجلسات الحوارية والورش التي يستضيفها المقر، تلعب دوراً حيوياً في زيادة حضور صناع المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، وتفتح أمامهم آفاقاً جديدة، لتحويل نتاجهم الإبداعي إلى مصدر دخل مستدام.

تواصل حقيقي

وضمن الفعاليات، يستعرض المؤثران وصانعا المحتوى الشهيران، الدكتورة شين غريب وأحمد فايد، من خلال بطاقات اللعب Dare2Share، خلال ورشة «ليلة الألعاب»، سبل التواصل الحقيقي والحوارات الصادقة، ولأن شهر مايو، هو شهر التوعية بالصحة النفسية، يعمل أحمد فايد والدكتورة شين غريب، على مساعدة صناع المحتوى على الانفتاح، والتعبير عن مشاعرهم وبناء روابط أعمق. والدكتورة شين غريب هي مؤسسة شبكة ProfessionElle، التي تعمل على تمكين النساء من خلال التطوير المهني ورواية القصص، ومقدمة بودكاست «احلمي يا فتاة»، الذي حصد أكثر من 100 مليون مشاهدة، وأكثر من 500 ألف متابع. أما أحمد فايد، فهو الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة Dose of Society، وهي شركة إعلام رقمي، متخصصة في سرد القصص الواقعية، ولديها أكثر من 7 ملايين متابع، وحققت أكثر من 10 مليارات مشاهدة.

ثقافة مالية

وفي ورشة «كل منزل مستثمر: تمكين كل منزل من الاستثمار»، تشرح راشانا راناد، وهي محاسبة قانونية، وأحد أبرز صناع المحتوى المالي، ولديها أكثر من 6.6 ملايين متابع على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، كيف يمكن جعل الاستثمار في متناول الجميع، من خلال توضيح مفهوم الاستثمار، وتمكين الأفراد من إدارة مستقبلهم المالي.

كما تقدم راشانا راناد لصانعي المحتوى المبتدئين، في ورشة ثانية بعنوان «كيف تتجنب الإفلاس كمبدع؟»، نصائح في الثقافة المالية والرؤى الاستراتيجية لبناء سيرة مهنية مستقرة، وتطلعهم على كيفية تنويع مصادر إيراداتهم لتحقيق النمو، وإتقان فن التفاوض مع العلامات التجارية.

ويقدم صانع المحتوى الشهير عمر فاروق، نصائحه للتفوق في عالم صناعة المحتوى، ويكشف عن التحديات التي واجهها، والاستراتيجيات التي ساعدته على تطوير عمله.

ويناقش عمر فاروق، وهو أحد أكثر المؤثرين مشاهدةً في المنطقة، إذ يتابعه أكثر من 18 مليون شخص على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، الجوانب الخفية لبناء مسيرة مهنية ناجحة في مجال صناعة المحتوى.

وستعلن شركة «ميتا» عن إطلاق أداة جديدة، تمثل انطلاقة نوعية في أدوات وأسلوب عمل صناع المحتوى والمؤثرين. وتستضيف الورشة كلاً من بهجت هندي مدير حلول الشركاء في الشراكات العالمية في منطقة الشرق الأوسط وتركيا في «ميتا»، وسامر جمال مدير الشراكات الاستراتيجية في «ميتا».

محتوى هادف

ويستعرض صانعا المحتوى، الزوجان أبهي ونييو، في ورشة بعنوان «كيف تنشئ محتوى هادفاً بالتعاون مع العلامات التجارية؟»، استراتيجيات التعاون الناجح مع العلامات التجارية، وكيفية بناء شراكة ناجحة مع العلامات التجارية، من خلال صياغة محتوى هادف وجذاب. وخلال جلسة «تمسك بشخصيتك حتى وأنت خلف الشاشة»، تتحدث الاختصاصية النفسية الدكتورة صالحة أفريدي، عن الجانب العاطفي وأسرار التحديات الداخلية، وكيفية احتفاظ صناع المحتوى بثقتهم بأنفسهم في عالم «يولي أهمية كبرى لعدد المتابعين والمتفاعلين».

ويستضيف المقر ورشة لمنصة يوتيوب، بعنوان «أطلق العنان لإمكانات قناتك على يوتيوب: أتقن أساسيات التأثير»، تكشف خلالها ياسمينة زعلوك مدير أول للشراكات الاستراتيجية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في يوتيوب، أسرار النجاح على يوتيوب، والعناصر الأساسية للظهور والتفاعل والنمو طويل الأمد، وكيفية إنشاء المحتوى الهادف، الذي يحدث أثراً إيجابياً في المجتمعات، ويحافظ على حضور قوي على المنصة.

ويستعرض محمد ستار المصور الفوتوغرافي والمؤثر وصانع الأفلام، خلال ورشة بعنوان «كيف تعد صانع محتوى مثالياً دون هدر للأموال؟»، أساسيات استخدام الكاميرات، واختيار العدسات والميكروفونات، وإضافة الصوت والإضاءة، وإعدادات التحرير بطريقة واضحة وعملية، ويشرح كيف تؤثر كل أداة في سرد القصص وسير العمل وجودته، ويكشف كيفية تجنب الأخطاء الشائعة للارتقاء بإنتاج المحتوى.