نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخييلي والحميري والغيثي

حضر معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه محمد جوعان عويضه الخييلي، بمناسبة زفاف نجله عبيد إلى كريمة المرحوم ضاحي سلطان بن معصم الحميري.

وأقيم الحفل في مجلس مريفيعة بالعين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.

وقدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان التهاني والتبريكات للعريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة ومستقرة، وأن يرزقهما الله الذرية الصالحة، داعياً المولى عز وجل أن يديم على دولة الإمارات نعمة الأمن والرخاء والازدهار.

كما حضر معاليه، أمس، حفل الاستقبال الذي أقامه ناصر علي ناصر الغيثي، بمناسبة زفاف نجلهم وليد إلى كريمة أحمد عبدالله راشد الغيثي.

وأقيم الحفل في مجلس الجفير بمدينة العين، بحضور جمع غفير من الأهل والأصدقاء والمدعوين، الذين شاركوا العريسين وذويهما فرحتهم بهذه المناسبة السعيدة.