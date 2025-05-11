«ضواحي الشارقة»: مبادرة عام المجتمع تعتبر المواطن ثروة وطنية

أكدت دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة حرصها على القيام بدورها في الإسهام الفاعل في تحقيق رؤية مبادرة «عام المجتمع»، وبناء مجتمع متماسك وحضاري، عبر تنظيم الأنشطة والبرامج التوعوية والمجتمعية لأهالي الأحياء السكنية، ونشر الوعي الاجتماعي والثقافي بالتنسيق مع الجهات المعنية، واستثمار طاقات ومهارات أهالي الضواحي وتسخيرها في خدمة مجتمعهم.

وأشاد الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، رئيس دائرة شؤون الضواحي بمبادرة «عام المجتمع»، وأكد أن دائرة شؤون الضواحي في إمارة الشارقة، تواصل بتوجيهات القيادة ، تنفيذ رؤيتها الرامية إلى تعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي، عبر منظومة متكاملة من المبادرات والخدمات الموجهة للمواطنين في مناطق الإمارة المختلفة، مشيداً بدورها كحلقة وصل بين الحكومة والمجتمع، ما يسهم في تحقيق السعادة وجودة الحياة في الشارقة.