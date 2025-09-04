«نحن الاحتواء» يقدم خريطة عمل لتمكين ذوي الإعاقة الذهنية

يفتح «المؤتمر العالمي 2025: نحن الاحتواء»، الذي تستضيفه إمارة الشارقة خلال الفترة من 15 إلى 17 سبتمبر الجاري، حواراً دولياً واسعاً حول مستقبل الدمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية وأسرهم.

ويطرح المؤتمر خريطة عمل شاملة عبر محاور مركزية تجسد الانتقال من المبادرات المجتمعية إلى السياسات الوطنية العامة القابلة للتنفيذ، وتجمع بين الرعاية الأسرية، التعليم، الصحة والحقوق الصحية، التوظيف والتمكين الاقتصادي، المناصرة الذاتية، السياسات القانونية، وصولاً إلى الرياضة والفنون والإعلام كأدوات للتأثير والتمكين.

وخصص برنامج أعمال المؤتمر مساحة واسعة لموضوع الصحة بوصفه ركيزة أساسية للدمج والتمكين؛ كما يولي اهتماماً بالصحة النفسية باعتبارها حقاً أساسياً، وبأهمية رفع وعي الكوادر الطبية لتبنّي نهج احتوائي في تعاملها مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية.

ويشمل محور التمكين المعرفي سلسلة جلسات تعالج التعليم الدامج في عالم متغير.