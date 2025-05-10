عبدالعزيز بن حميد يعزي في وفاة سالم جمعة الزعابي

قدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، ‏واجب العزاء أمس، في وفاة المغفور له سالم جمعة الزعابي.‏

ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء بدبي، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن ‏راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد ‏النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى عائلة المتوفى، مثنياً على ‏تفاني الفقيد وتميزه خلال فترة عمله بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بحكومة عجمان.

وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي ‏الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه ‏فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.‏كما قدم واجب العزاء عدد من كبار المسؤولين.‏