عبدالعزيز بن حميد يعزي في وفاة سالم جمعة الزعابي

قدم الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بعجمان، واجب العزاء أمس، في وفاة المغفور له سالم جمعة الزعابي.
ونقل الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، خلال زيارته مجلس العزاء بدبي، تعازي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، إلى عائلة المتوفى، مثنياً على تفاني الفقيد وتميزه خلال فترة عمله بدائرة الأراضي والتنظيم العقاري بحكومة عجمان.
وأعرب الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي عن خالص تعازيه وصادق مواساته لذوي الفقيد، سائلاً المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.كما قدم واجب العزاء عدد من كبار المسؤولين.