إطلاق مسرّعات «تيسير بناء المساجد» لتقليص مدة الإنجاز

أطلق مركز المسرعات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، دفعة مسرعات مبادرة «تيسير بناء المساجد»، بهدف تطوير نهج ريادي أكثر كفاءة واستدامة، يضمن السرعة والسلاسة في تنفيذ مشاريع بناء المساجد، بما يجسد توجهات حكومة دولة الإمارات في تصفير البيروقراطية الحكومية.

وتأتي دفعة المسرعات الخاصة بمبادرة «تيسير بناء المساجد»، التي تشارك فيها جهات محلية واتحادية، ضمن الشراكة الاستراتيجية التي أطلقها المركز والهيئة مؤخراً، بهدف الحد من الإجراءات البيروقراطية في العمل الحكومي، وتسهيل رحلة المحسنين في بناء المساجد، عبر تقليل عدد الخطوات المطلوبة، وتقليص المدة الزمنية لإنجاز المشاريع، من مرحلة التصميم وحتى اكتمال البناء.

وأطلقت مبادرة مسرعات تيسير بناء المساجد، بحضور هدى الهاشمي مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء لشؤون الاستراتيجية، وأحمد راشد النيادي مدير عام الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وعبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، والمهندس أحمد آل علي مدير عام بلدية أم القيوين، ومنذر الزعابي مدير عام دائرة بلدية رأس الخيمة، والدكتور سيف الناصري وكيل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي بالإنابة، والمهندس عبدالرحمن النقبي مدير عام بلدية خورفكان، وفرق العمل المشاركة.

مستهدفات البرنامج

وأكدت هدى الهاشمي أن التعاون والتكامل بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، يجسد تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة، ويترجم تركيزها على الاستثمار بالكفاءات الوطنية، وتعزيز دورها في تنفيذ مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على كفاءة ومرونة الإجراءات الحكومية، ويعزز مستويات جودة حياة المجتمع.

وقالت: «نسعى من خلال دفعة المسرعات الخاصة بمبادرة تيسير بناء المساجد، إلى تسريع وتعزيز جهود الجهات الحكومية لتصميم منظومة ريادية، تسهم في تحسين تجربة المتعاملين، وتسهل عملية بناء المساجد على المتبرعين والمحسنين، وتعزز كفاءة العمل الحكومي، بما يدعم التوجهات الوطنية، وقيم العطاء المجتمعي».

وقال أحمد راشد النيادي، إن الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، وانطلاقاً من اختصاصها بشؤون المساجد على مستوى الدولة، تبذل جهوداً كبيرة من أجل التوسع في عمرانها وبنائها في الأحياء الجديدة، ومناطق الكثافة السكانية، وتمكينها من أداء رسالتها في المجتمع، وحرصاً منها على تحفيز المحسنين للمساهمة في إعمارها ورعايتها، فقد قامت بتخفيض الإجراءات بنسب عالية، فأصبحت المدة الزمنية من تقديم الطلب وحتى إيداع المبلغ من المتبرع بالبناء 10 أيام، والمدة التقديرية للمشروع بين 16 و18 شهراً، تتضمن مرحلة التصميم والتخطيط، وفحص التربة والتراخيص، وحتى اكتمال البناء.

وأضاف أن هذه الإجراءات تتم عبر جلسات متخصصة وطاولات مستديرة، يتم فيها مناقشة الموضوعات الخاصة بمراحل إنشاء المشروع بمهنية وخبرة، تبدأ بطاولة الأراضي والتخطيط، التي تستعرض كل ما يتعلق بتخصيص أراضٍ بأبعاد ومساحات غير متناسبة مع مكونات المسجد، واتجاه القبلة، وإصدار مخططات الأراضي، أو نماذج اشتراطات البناء، وتوزيع أراضي المساجد ومساحتها، وأعداد المصلين المعتمدة لكل أرض، للمناطق الجديدة التي يتم استحداثها أو تطويرها، وغير ذلك، ثم طاولة التراخيص، وطاولة الخدمات، وذلك بمشاركة العديد من الجهات ذات الصلة الخاصة بالمباني على مستوى إمارات الدولة.

وأشاد النيادي بالدعم الكبير لبيوت الله من القيادة الرشيدة، ومبادراتهم بتوفير كل احتياجاتها ودعم الهيئة في كل شؤونها، مثمناً ارتقاء التعاون مع مركز المسرعات الحكومية، بما يخدم الأهداف المشتركة نحو خدمة الوطن والمجتمع، وتحقيق استراتيجية ورؤية حكومة دولة الإمارات.

وسبقت إطلاق دفعة المسرعات، ورشة عمل، ناقش فيها الفريق القيادي التوجهات العامة، ومجالات التركيز الأساسية الخاصة بتحدي تيسير بناء المساجد، التي تتضمن محاور رئيسة، هي تحسين جاهزية الأراضي، وتسريع إجراءات التخطيط والموافقات، وتسهيل إجراءات خدمات البنية التحتية، واقتراح تصاميم تختصر الوقت على المحسنين.

وعملت فرق المسرعات خلال الورشة، على صياغة الهدف الطموح، ووضع الأفكار المبتكرة للتحديات المطروحة في دفعة «تيسير بناء المساجد». وتركز الدفعة الجديدة على أهمية تطوير هدف محدد قابل للقياس والتحقيق، وذي صلة مباشرة بالتحدي، ومحدد بإطار زمني، بما يضمن توجيه جهود الفرق نحو نتائج عملية قابلة للتنفيذ خلال 50 يوماً.

وستعمل فرق عمل المسرعات على استشراف الشكل الأمثل لمنظومة بناء المساجد في الدولة خلال السنوات المقبلة، وتصور تجربة سلسة متكاملة للمحسن، تعتمد على حلول رقمية، وتتمتع بوضوح في الأدوار، وتضمن التكامل في الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية مستدامة، في رحلة بناء المساجد.