10 نصائح يقدمها صانع محتوى لنجاح منصات التواصل الاجتماعي

نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، خلال فعالياته لشهر مايو، ورشة عمل، بعنوان «أسرار عمر فاروق غير المعلنة لتحقيق النجاح»، قدم خلالها صانع المحتوى عمر فاروق، 10 نصائح من خلال تجربته لنجاح منصات التواصل الاجتماعي، بحضور 100 مشارك.

استهل عمر فاروق ورشة العمل بالحديث عن بداياته، ابتداءً من تصوير الأفلام القصيرة، وصولاً إلى سلسلة فيديوهات «عمر يجرّب» التي لاقت رواجاً كبيراً، وبلغ عدد متابعيه أكثر من 2 مليون شخص على يوتيوب في عام 2017، ليحترف بعدها العمل على مواقع التواصل الاجتماعي، ويثبت فيها جدارته وتفوقه.

ويعد عمر فاروق اليوم أحد أكثر المؤثرين مشاهدة في المنطقة، حيث يتابعه أكثر من 18 مليون شخص على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ويشارك من خلال محتواه، اهتماماته في السفر والمغامرة والسينما والفنون والموضة، وتعرض مقاطع الفيديو التي يقدمها على قائمة أكثر الفيديوهات رواجاً في منطقة الخليج.

وقدم عمر فاروق 10 نصائح يمكن لأي صانع محتوى مبتدئ أن يتبعها لتحقيق النجاح، وقال: نصيحتي الأولى (ابدأ من حيث انتهى الآخرون)، والثانية (لا تتصادم فتخسر المستقبل)، والثالثة (المعلن الوفي هو المعلن الغني) والرابعة (سخر طاقتك للإبداع وليس للإدارة).

وقال في نصيحته الخامسة: (الانتقاد يجب ألّا يكسرك)، وتابع: النصيحة السابعة (غيّر مسارك في الوقت الصحيح) والثامنة (يجب أن تتحكم في كل ما تظهره للجمهور).

وفي النصيحة التاسعة خاطب عمر فاروق، صانع المحتوى المبتدئ: (كن أنت الفعل.. لا ردة الفعل). وحول نصيحته العاشرة (الفرص حولك في كل مكان)، وقال: «كل ما من حولك يشكل فرصة لمحتوى جديد، إننا في بلد الفرص».