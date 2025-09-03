تنمية المجتمع بأبوظبي تفتح باب التقديم لـ«جائزة التميز في دمج أصحاب الهمم»

أعلنت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي عن فتح باب التقديم لجائزة أبوظبي للتميز في دمج أصحاب الهمم – دمج، والتي أطلقتها الدائرة تحت رعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي للإمارة.

ويستمر التقديم حتى 30 سبتمبر الجاري من خلال الموقع الرسمي للجائزة www.Damj.gov.ae

وتعد الجائزة إحدى الركائز الأساسية لاستراتيجية أبوظبي لأصحاب الهمم، التي تجسد التزام الإمارة الراسخ ببناء مجتمع دامج يحقق تكافؤ الفرص وسهولة الوصول.

وتشجع الجائزة المشاركين على تقديم مبادرات ضمن ثلاثة محاور رئيسة؛ هي: الخدمات الدامجة، والتوظيف الدامج، وسهولة وإمكانية الوصول، وتسلط الجائزة الضوء على المؤسسات التي تلتزم بمفاهيم الدمج الشامل في استراتيجياتها وخدماتها.

وقالت الدكتورة ليلى الهياس، المدير التنفيذي لقطاع الرعاية الأسرية والطفل في الدائرة: «نحن نطمح إلى ترسيخ ثقافة مؤسسية تدرك أن الدمج ليس مسؤولية جهة واحدة، بل التزام جماعي يتطلب رؤية واضحة، وشراكة فاعلة، وإرادة حقيقية لإحداث التغيير.

ومن خلال هذه الجائزة، نسلط الضوء على المبادرات التي ترتقي بمفهوم التمكين، وتتجاوز الحلول الجزئية نحو تحقيق دمج شامل ومستدام في السياسات والممارسات المؤسسية».

وأضافت: «نسعى من خلال الجائزة إلى ترسيخ روح الابتكار المؤسسي، وتسليط الضوء على النماذج الناجحة التي يمكن تعميمها وتوسيع أثرها في مستوى الإمارة».