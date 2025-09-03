سيف بن زايد يبحث ورئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات حماية المجتمع وصون أمنه

التقى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، بمعالي الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، وذلك في مقر وزارة الداخلية بأبوظبي.

وبحث اللقاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات والعمل الاتحادي والمحلي، صوناً لمكتسبات الأمن وسبل الارتقاء بها، بما يحقق رؤية قيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، وسعيها لاستدامة الأمن والأمان.

كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من الموضوعات ذات الصلة بتعزيز التنسيق والعمل المشترك؛ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية وتعزيز الوقاية والسلامة المجتمعية.

وقال سموه عبر حسابه على منصة «إكس»: «تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، وفي إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وتوحيد العمل الاتحادي والمحلي في مواجهتها، التقيت بالشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، حيث ناقشنا آليات تعزيز التعاون وتنسيق الجهود المشتركة دعماً لمسيرة الدولة في حماية المجتمع وصون أمنه».

من جهة أخرى هنأ الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، معالي أحمد الصايغ بمناسبة تعيينه وزيراً للصحة ونيله ثقة القيادة الرشيدة.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «نبارك لأخينا معالي أحمد الصايغ نيله ثقة القيادة الرشيدة بتعيينه وزيراً للصحة».

وأضاف سموه: «نتمنى له التوفيق والسداد في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة القطاع الصحي في دولة الإمارات».