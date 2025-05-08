19 مليون درهم تبرعاً من «دبي الإسلامي» لجمعية الشارقة الخيرية

أعلنت جمعية الشارقة الخيرية، أمس، عن تلقيها تبرعاً من بنك دبي الإسلامي بقيمة 19 مليون درهم، ليتم إنفاقه ضمن مشاريع زكاة المال، التي تنفذها الجمعية على مدار العام، وتشمل دعم المرضى وسداد رسوم الإيجارات عن المتعثرين، وتقديم المساعدات الشهرية وتفريج الكرب، ومساعدة طلبة العلم المحتاجين.

ويأتي هذا التبرع ضمن الشراكة الممتدة بين الجانبين، والتي أثمرت عن تعزيز قدرة الجمعية على توسيع دائرة المستفيدين داخل الدولة، وتحقيق أثر في حياة الشرائح المحتاجة.

وأعرب الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الشارقة الخيرية، عن امتنانه الكبير لهذا الدعم السخي من قبل بنك دبي الإسلامي.

مؤكداً أن ذلك ليس بغريب على مؤسسة لها باع طويل في العطاء، وعلاقة ممتدة مع الجمعية، أسهمت على مدار سنوات في دفع الكثير من الأسر نحو حياة أكثر كرامة واستقراراً، مشيراً إلى أن قيمة هذا التبرع ليست فقط في الرقم، الذي يرمز له بل في المعاني التي يحملها، والآثار التي يُحدثها.

وقال الشيخ صقر القاسمي، إن مشروع زكاة المال يُعد من المشاريع المركزية لدى الجمعية، ويستفيد منه سنوياً آلاف المحتاجين داخل الدول، مؤكداً أن الجمعية لا تكتفي بإيصال المساعدة، بل تعمل على إيصالها للمكان الصحي في التوقيت الذي يحدث فيه الفارق الأكبر.

مشدداً على أن الجمعية لديها نظام دقيق في استقبال طلبات المساعدة، وفريق مختص في دراسة الحالات ميدانياً واجتماعياً، لضمان أن تصل الزكاة إلى من يستحقها شرعاً وواقعاً، وهذا ما يجعل مساهمة بنك دبي الإسلامي محل فخر واعتزاز.