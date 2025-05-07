43 مليون درهم من «دبي الإسلامي»لـ«سعود بن راشد للأعمال الخيرية» و«بيت الخير»

قدّم بنك دبي الإسلامي دعماً مالياً بقيمة 43 مليون درهم لكل من مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية، وجمعية بيت الخير. وتفصيلاً، تلقت مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية دعماً مالياً بقيمة 15 مليون درهم من بنك دبي الإسلامي لدعم المشروعات والبرامج الخيرية التي تنفذها المؤسسة خلال العام الجاري.

وأشاد الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس مجلس أمناء «المؤسسة»، بجهود «دبي الإسلامي» ودوره الرائد تجاه أبناء المجتمع بكافة فئاته، مثمناً دعم ورعاية البنك للمؤسسات الخيرية داخل الدولة.

وقال إن المؤسسة تعمل على تقديم المساعدات للحالات الاقتصادية الضعيفة والأسر محدودة الدخل وتسخير كل الإمكانات المساهمة في رسم البسمة والأمل لدى العديد من الأفراد وتوفير الحياة الكريمة لهم.

لافتاً إلى أن المساعدات تشمل تسديد الرسوم الدراسية والجامعية لعدد كبير من الطلاب والطالبات في المراحل الدراسية المختلفة، إضافة إلى تسديد مبالغ لقضايا الإيجارات ومساعدات طبية، ومساعدات دفع فواتير وتوصيل خدمة الكهرباء والماء للمنازل الجديدة لذوي الدخل المحدود.

28 مليوناً

كما أعلنت «بيت الخير» عن تلقيها دعماً خيرياً من «دبي الإسلامي» بقيمة 28 مليون درهم، وذلك في إطار الدعم السنوي الذي يقدمه البنك للجمعية لتعزيز عطائها الشهري والطارئ للأسر المواطنة الأقل دخلاً والحالات المسجلة في قاعدة بيانات الجمعية التي تجاوز عددها 65 ألف أسرة وحالة.

وذلك مساهمة منه في مساعدة ونجدة الأسر والحالات الأكثر حاجة، والتزاماً من مجلس إدارة البنك بالشراكة الاستراتيجية التي تقوم بين البنك والجمعية منذ انطلاقتها قبل 36 عاماً.

وسلم نواف عبدالله الريسي، مدير إدارة الخدمات المجتمعية في البنك، شيك التبرع إلى محمد أبورحيمة، مساعد مدير عام جمعية بيت الخير، وذلك بعد أعمال ورشة الضوابط الشرعية لإدارة أموال زكاة البنك. وقال عابدين طاهر العوضي، مدير عام الجمعية:

«يسرني باسم مجلس إدارة «بيت الخير» أن أعرب عن خالص الشكر لمجلس إدارة بنك دبي الإسلامي، وعميق التقدير لالتزام البنك كمؤسسة مالية وطنية رائدة بمبدأ المسؤولية المجتمعية، من خلال جهود وحدة الدعم المجتمعي، التي تتواصل دائماً مع إدارة الجمعية لبحث سبل الدعم الممكن للأسر والحالات التي تقوم الجمعية برعايتها، كتب الله ذلك في ميزان كل من كان وراء هذا الدعم، ومن كان سببه من المودعين الذين فوضوا البنك بصرف زكاتهم لتذهب لمستحقيها وفق أدق المعايير المرعية».