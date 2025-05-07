99.9 % تحصيل اشتراكات «أبوظبي للتقاعد»

أكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، المدير العام لصندوق أبوظبي للتقاعد، أن استثمار الصندوق المبكر في الأنظمة الرقمية أسهم بشكل كبير في تعزيز امتثال جهات العمل للقانون، وضمان استدامة نظام التقاعد وحماية حقوق المواطنين وأسرهم.

مشيراً إلى أن نظام الخصم المباشر، الذي بدأ الصندوق تطبيقه خلال السنوات الماضية كإحدى ثمار التحول الرقمي، نجح في رفع نسبة تحصيل الاشتراكات التقاعدية إلى 99.93 %.

وذكر الحمادي أن خدمة الخصم المباشر تخدم حالياً أكثر من 6.000 جهة عمل، حيث تتيح لهم خصم الاشتراكات تلقائياً من حساباتهم المصرفية في بداية كل شهر. وهو ما أسهم في ضمان سداد الاشتراكات في الوقت المحدد، وتفادي تراكم أي مبالغ إضافية نتيجة التأخير، ما عزز امتثالهم لمتطلبات قانون التقاعد في إمارة أبوظبي.