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منصور بن زايد يحضر أفراح الفلاحي والمزروعي

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أبوظبي
منصور بن زايد خلال حضوره حفل الاستقبال
تصوير: عيسى الحمادي
منصور بن زايد خلال حضوره حفل الاستقبال
هزاع بن زايد خلال حضوره حفل الاستقبال |
وام
هزاع بن زايد خلال حضوره حفل الاستقبال |
سيف بن زايد في لقطة مع العريس وذويه
وام
سيف بن زايد في لقطة مع العريس وذويه

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة العين، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، حفل الاستقبال الذي أقامه سعيد أحمد بن دري الفلاحي، بمناسبة زفاف نجله أحمد إلى كريمة حمد ساري أحمد المزروعي.

وذلك في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك». وقدم سموهم التهاني للعريس وذويه، متمنين له حياة أسرية سعيدة. حضر الحفل عدد من المسؤولين والمدعوّين، وتخللته عروض متنوعة قدمتها فرق تراثية.