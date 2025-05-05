مجلس الوقاية من الجريمة بعجمان يستعرض جهود تعزيز الأمن المجتمعي

ترأس اللواء سلطان بن عبد الله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، رئيس مجلس الوقاية من الجريمة بإمارة عجمان الاجتماع التنسيقي الأول، بحضور ممثلين عن الجهات الأمنية، والمؤسسات المجتمعية، والتربوية، وعدد من المختصين في مجالات التوعية والوقاية من الجريمة، لبحث أبرز الظواهر المجتمعية في إمارة عجمان، ومناقشة أنجح السبل لمعالجتها والحد منها.

ورحب رئيس مجلس الوقاية من الجريمة بأعضاء المجلس، وممثلي الدوائر المحلية، مشيداً بالجهود الحثيثة المبذولة من جميع الأطراف، لتعزيز التعاون والتنسيق في سبيل الحد من الظواهر المجتمعية التي تؤثر على الأمن والسلم المجتمعي، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع.

وعرّفت المقدم فاطمة عبيد الشامسي، رئيس مجلس الأمناء في مجلس الوقاية من الجريمة بماهية المجلس واختصاصاته وأهداف المجلس الاستراتيجية، كما استعرض المجتمعون أبرز الظواهر المجتمعية الدخيلة، التي تؤثر على الأمن والسلم الاجتماعي، ومنها التفكك الأسري، العنف الأسري، الاستخدام السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي، والسلوكيات المنافية للقيم الإماراتية.

وأكد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي أهمية تعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمجتمعية، وتكثيف الجهود التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع، خاصة فئة الشباب، من خلال المبادرات الهادفة والحملات التوعوية، إضافة إلى استثمار منصات التواصل في نشر الرسائل الإيجابية.