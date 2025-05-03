تعاون لدعم حملة «نبضات» لرعاية تشوهات القلب

أعلنت «دبي الصحية» توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية»، من خلال «مؤسسة الجليلة»، التي تقود مهمة العطاء ضمن نظامها الصحي، بهدف تعزيز التعاون لدعم حملة «نبضات»، التي تُعنى بتقديم الرعاية الطبية الشاملة للأشخاص الذين يعانون من تشوهات القلب الخلقية وأمراضه.

وجرى توقيع الاتفاقية على هامش فعاليات الدورة الـ21 من مؤتمر دبي العالمي للإغاثة والتنمية «ديهاد» 2025، الذي انعقد في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 29 أبريل حتى 1 مايو، وتهدف إلى الارتقاء بحياة المرضى من خلال توفير رعاية صحية وفق أعلى المعايير العالمية.

وقّع مذكرة التفاهم الدكتور عامر الزرعوني، المدير التنفيذي لـ«مؤسسة الجليلة»، وصالح زاهر المزروعي، مدير عام مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية.

وقال الدكتور عامر الزرعوني: «فخورون بالشراكة الاستراتيجية المستمرة مع «مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية»، يجسد هذا التعاون التزام المؤسستين بتعزيز العمل الإنساني وتوسيع مظلة الرعاية الصحية للفئات المستحقة».

وأضاف: «من خلال دعم حملة «نبضات»، نواصل مساعينا لمنح الأمل في الشفاء للمرضى المصابين بتشوهات القلب الخلقية وأمراضه، عبر دعم البرامج الهادفة إلى توفير خدمات رعاية طبية متقدمة لهم، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً رائداً للعمل الخيري والصحي المستدام». من جهته قال صالح زاهر المزروعي:

«نستلهم من رؤية قيادتنا الرشيدة تسخير الموارد وبذل الجهود لضمان حصول المرضى من الفئات المستحقة على الرعاية الطبية المتكاملة. تعد مبادرة «نبضات» واحدة من المبادرات المهمة التي تعكس قيم الخير الراسخة في دولتنا، حيث تسهم في إنقاذ حياة الكثير من الأطفال والبالغين المصابين بعيوب خلقية في القلب، وتمنحهم فرصة لحياة ومستقبل أفضل.

وانطلقت «نبضات» كمبادرة مجتمعية تهدف إلى توفير الرعاية الطبية للأطفال المصابين بتشوهات خلقية في القلب، وتوسعت لتشمل البالغين وكبار السن، الذين لم يتمكنوا من تلقي العلاج لعدم قدرتهم على تحمل تكاليفه، وتمكنت من تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية لهم من خلال الفرق الطبية المتخصصة».

وأضاف المزروعي: «فخورون بتوقيعنا مذكرة التفاهم مع مؤسسة الجليلة، التي تهدف لتغطية تكاليف الحملات الطبية الإنسانية لمبادرة «نبضات»، التي تجسد رسالة مهنة الطب في أبهى صورها، وهي إنقاذ حياة المرضى دون النظر إلى قدرتهم على تحمل تكاليف العلاج، من خلال إجراء التدخلات الجراحية وتقديم الرعاية الطبية المتخصصة لهم وفق أعلى المعايير الطبية العالمية.

كما تسهم مبادرة «نبضات» في ترسيخ قيم التكافل والتعاضد المجتمعي، وهي تعكس التزامنا الإنساني والمجتمعي، فمع كل مريض يحصل على المساعدة نتقدم خطوة نحو عالم أكثر إنسانية وتعاطفاً».