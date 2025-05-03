شرطة عجمان تناقش نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية

ترأس اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، اجتماع اللجنة العليا الدائمة لشرطة عجمان، بحضور العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، وأعضاء اللجنة من مديري الإدارات ورؤساء المراكز بشرطة عجمان.

ورحب قائد عام شرطة عجمان بالسادة المديرين العامين ومديري الإدارات أعضاء لجنة القيادة العليا الدائمة بشرطة عجمان، وأثنى على جهودهم في تعزيز الأمن والأمان وحماية الإنسان من خلال تنفيذ المبادرات ودعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية التي تدعم تعزيز الأمن وتحقيق أفضل مستويات جودة الحياة.

بدأ الاجتماع باستعراض ومناقشة نتائج مؤشرات الأجندة الوطنية في مراكز الشرطة الشاملة، ومراكز الشرطة الخارجية، كما تم عرض تقرير الحالة المرورية في الإمارة، ومناقشة دوافع ارتكاب المخالفات ومسببات الحوادث المرورية والبحث في سبل الحد منها. كما تم خلال الاجتماع عرض ومناقشة المبادرات الابتكارية التي تنفذها الإدارات ومراكز الشرطة في القيادة لدعم تحقيق مؤشرات الأجندة الوطنية.