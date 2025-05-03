وزيرة الأسرة تبحث دعم العمل الاجتماعي مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة

بحثت معالي سناء بنت محمد سهيل، وزيرة الأسرة ومسؤولو المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، سُبل الارتقاء بمنظومة العمل الاجتماعي والأسري في الدولة عبر شراكة استراتيجية تتجاوز حدود التنسيق التقليدي إلى مرحلة صناعة الأثر الحقيقي.

حضر اللقاء، الذي عقد أمس الأول في مقر المجلس، موضي الشامسي رئيس إدارة التنمية الأسرية وفروعها، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، وإيمان راشد سيف مدير عام إدارة التثقيف الصحي، وهنادي اليافعي مدير عام إدارة سلامة الطفل، ومنى الحواي رئيسة مجلس إدارة جمعية أصدقاء مرضى الكلى، وعدد من ممثلي الوزارة وإدارات المجلس.

واستعرض اللقاء أهم المبادرات التي تعمل عليها إدارات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة وأبرز إنجازاتها، بما في ذلك إنشاء محكمة الأسرة، وإطلاق استراتيجية الأسرة في إمارة الشارقة وبيت الطفل «كنف» والرابطة الأدبية إلى جانب دور الجمعيات الداعمة للصحة في نشر التوعية الصحية.

وقالت معالي سناء بنت محمد سهيل، تشرفت بلقاء قيادات المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة حيث وجدنا نموذجاً مشرفاً للعمل المؤسسي والاجتماعي الذي يجسد رؤية دولة الإمارات في تمكين الأسرة وتعزيز تماسكها واستدامتها.

لافتة إلى أن تعاون الوزارة مع المجلس يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة نحو بناء شراكات استراتيجية ترتقي بالعمل الاجتماعي إلى آفاق أكثر تأثيراً وابتكاراً، وتؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق والتكامل في خدمة الأسرة والمجتمع.

مبادرات نوعية

من جهتها، قالت موضي الشامسي، إن هذا اللقاء يسهم في تحقيق منظومة متكاملة من الرعاية الاجتماعية، التي تعكس روح الالتزام بوضع الإنسان في قلب التنمية، ودعماً لتوجيهات قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، حيث يسهم هذا التعاون في إحداث أثر إيجابي على حياة الأفراد من خلال توفير بيئة عادلة وآمنة اجتماعياً وصولاً لأسرة متماسكة ومجتمع متلاحم.