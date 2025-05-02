«الهلال الأحمر» تنظم مبادرة «نحن ممتنون» لدعم العمال

نظّم مركز هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في العين، بالتعاون مع بلدية مدينة العين - مركز بلدية الهير والقطاع الخاص، مبادرة «نحن ممتنون» لدعم فئة العمال في منطقة العين، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف الأول من مايو من كل عام، وضمن مبادرات عام المجتمع.

وقال الدكتور أحمد عبيد الظاهري، مدير مركز الهلال الأحمر الإماراتي بمنطقة العين، إن مبادرة «نحن ممتنون» لفئة العمال، تضمنت توزيع طرود هدايا وعمل فحوصات طبية وإقامة فعاليات ترفيهية، وذلك بالتعاون مع مركز بلدية مدينة العين فرع الهير ومؤسسات القطاع الخاص، والتي كان لها دور كبير في دعم فئة العمال وإدخال السرور على قلوبهم مما يسهم في تعزيز قيم الإنسانية والسلامة المجتمعية، مشيراً إلى أن المبادرة لاقت استحسان العمال، الذين أعربوا عن شكرهم وسعادتهم لهذه اللفتة الإنسانية.