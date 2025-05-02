المنظمات الإنسانية الإماراتية تتصدر جوائز «هيومانثروبي 2025» في ختام «ديهاد»

تصدرت المؤسسات الإنسانية الإماراتية قائمة المكرّمين بـ«جوائز هيومانثروبي 2025»، في ختام فعاليات الدورة الـ21 من معرض ومؤتمر دبي الدولي للإغاثة والتطوير «ديهاد»، الذي أقيم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لمدة ثلاثة أيام في مركز دبي التجاري العالمي تحت شعار «التنمية والمساعدات الإنسانية في عالم تسوده الانقسامات»، بمشاركة واسعة من أبرز المنظمات الإنسانية والإغاثية المحلية والدولية.

وحصل أحمد درويش المهيري، مدير عام دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، على جائزة «شخصية العام الإنسانية»، في حين نال بنك أبوظبي الإسلامي جائزة «المسؤولية المجتمعية للشركات»، ومؤسسة «دبي الإنسانية» جائزة التميز في سلاسل الإمداد الإنسانية.

وشهدت نسخة هذا العام من الجائزة رقماً قياسياً في الترشيحات بلغ 137 ترشيحاً من 42 دولة، وتوزعت الجوائز على فئات عدة، شملت القيادة، والابتكار، والاستدامة، وبناء السلام.

وفاز بجائزة الريادة في أهداف التنمية المستدامة بنك الطعام المصري، ونالت جائزة الابتكار المالي المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

وتم تكريم مؤسسة القلب الكبير والسفارة السويسرية ومؤسسة عبدالله الغرير لأدوارها الفاعلة في المجال الإنساني.

وأكد السفير الدكتور عبدالسلام المدني، رئيس منظمة ديهاد الإنسانية المستدامة، أهمية القطاع الصناعي بوصفه شريكاً فاعلاً في مستقبل العمل الإنساني، مشيراً إلى أن توجيه الإنتاج المحلي نحو تلبية الطلب الإغاثي يفتح أسواقاً جديدة للمنتج الإماراتي، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز الصادرات وتوفير فرص عمل.

وشهدت فعاليات اليوم الأخير من المعرض توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال الخيرية والإنسانية ومؤسسة الجليلة، لدعم علاج الأطفال المصابين بتشوّهات خلقية في القلب ضمن حملة «نبضات»، بحضور معالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وسجل «ديهاد 2025» مشاركة أكثر من 18 ألف شخص من 160 دولة، وأكثر من 1060 منظمة إنسانية، و131 متحدثاً ناقشوا أبرز قضايا العمل الإغاثي خلال 64 جلسة رئيسية و197 ورشة عمل متخصصة، ما يؤكد مكانة دبي مركزاً عالمياً للعمل الإنساني والتنمية المستدامة.