إطلاق منصة «جاهز» باللغات الفرنسية والإسبانية والروسية

أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، شراكة جديدة لتوفير محتوى منصة «جاهز»، التي تشرف عليها الهيئة، بثلاث لغات هي: الفرنسية والإسبانية والروسية، بهدف تعزيز قدرات موظفي حكومات الدول المشاركة في مبادرات التبادل المعرفي.

أفضل التجارب

وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، حرص مكتب التبادل المعرفي الحكومي على توسيع التعاون مع الحكومات حول العالم في مجالات التبادل المعرفي والتحديث الحكومي وتعزيز الإدارة الحكومية، من خلال إتاحة أفضل التجارب والآليات التطويرية التي ابتكرتها حكومة دولة الإمارات في مختلف مجالات العمل.

وقال: إن منصة «جاهز» تشكل إضافة نوعية لمنظومات بناء القدرات الحكومية على أسس مستقبلية، وتعزيز مرونة وجاهزية المواهب الحكومية لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن توفير المحتوى التدريبي الخاص بالمنصة للحكومات المشاركة في برامج التبادل المعرفي سيسهم في إحداث نقلة مهمة في العلاقات الإيجابية، التي تواصل حكومة الإمارات تطويرها مع مختلف دول العالم، بهدف الارتقاء بالعمل الحكومي.

جاهزية للمستقبل

وأكد فيصل بن بطي المهيري، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أن بناء قدرات الموارد البشرية الحكومية وتعزيز جاهزيتها لمواجهة تحديات المستقبل يمثل محوراً لرؤية حكومة دولة الإمارات، التي ترتكز على تنمية المواهب وتزويدها بالمهارات والخبرات المستقبلية.

وقال: إن توفير محتوى منصة «جاهز» بثلاث لغات عالمية جديدة إضافة إلى العربية والإنجليزية، وإتاحته للحكومات الشريكة لحكومة الإمارات في مبادرات وبرامج التبادل المعرفي، يعكس حرص الحكومة على تعزيز الشراكات الإيجابية، الهادفة لتعزيز منظومة العمل الحكومي والارتقاء بالإدارة الحكومية، بما ينعكس إيجاباً على حياة المجتمعات.

تحديات

وتسعى حكومة دولة الإمارات من خلال إتاحة منصة جاهز للكوادر الحكومية في دول التبادل المعرفي إلى مشاركة المعرفة ونقل أفضل الخبرات والممارسات، التي تنتهجها حكومة دولة الإمارات في مجال التحديث الحكومي، إضافة إلى تعزيز جاهزية الدول وتمكينها من مواكبة متطلبات عالم متسارع المتغيرات، وفهم المواضيع والقطاعات الجديدة والناشئة، التي تؤثر على مجالات العمل الحكومية، بما يسهم في رفع مستوى الجاهزية وينعكس إيجاباً على الأداء والإنتاجية الحكومية.

وتوفر المنصة أكبر محتوى رقمي معرفي حكومي وتقدم برامج مسجلة وجلسات ماستركلاس متنوعة، بالتعاون مع نخبة الشركاء الإماراتيين والعالميين، بما يسهم في إعداد المواهب الحكومية للمستقبل، وتعزيز مساهمتها في مسيرة تطوير العمل الحكومي.

وتغطي المنصة العديد من المحاور والمهارات التي تشمل، القيادة، والمهارات الرقمية التي تتضمن مهارات التحول الرقمي، والبلوكتشين، والحوسبة السحابية، والبرمجة، والجيل الثالث للإنترنت «ويب 3.0»، والأمن السيبراني، والميتافيرس، إضافة إلى مهارات البيانات والذكاء الاصطناعي مثل مهارات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، والبيانات الضخمة، وإدارة وتحليل البيانات، وفن عرض البيانات وسردها.

كما تغطي منصة جاهز مواضيع الاقتصاد الجديد مثل مهارات الحياد المناخي والاقتصاد الدائري والاستدامة والاقتصاد الرقمي والنماذج الاقتصادية الجديدة، ومهارات 10x لتعزيز الإنتاجية وتسريع الإنجاز. وتمثل منصة «جاهز» مبادرة حكومية لتعزيز جاهزية الجهات وكوادرها للمستقبل، وتقدم تجارب رقمية تفاعلية مصممة خصيصاً، لتلبية احتياجات الجهات الحكومية وتطلعات الموظفين.