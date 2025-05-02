«الوطنية لحقوق الإنسان» في زيارة تعريفية لشرطة عجمان

استقبل اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، وفداً من الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، برئاسة مقصود كروز، رئيس الهيئة، وذلك في زيارة تعريفية تهدف إلى مد جسور التعاون والتنسيق المشترك بين الجانبين، في إطار تعزيز الشراكات المؤسسية وتكريس ثقافة حقوق الإنسان في دولة الإمارات.

وخلال اللقاء، استعرض وفد الهيئة اختصاصاتها المستقلة ودورها في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية التعاون مع الجهات الشرطية والأمنية لدعم منظومة العدالة، وترسيخ المبادئ الإنسانية المنصوص عليها في التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

وأكد مقصود كروز أن الزيارة تأتي ضمن خطة استراتيجية تهدف إلى توسيع نطاق التواصل مع الجهات المعنية على المستوى المحلي، وتعزيز وعي العاملين في القطاعات الحيوية بأدوار الهيئة وآليات التنسيق معها، بما يسهم في بناء بيئة مؤسسية حاضنة للحقوق والحريات.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل مرافق القيادة العامة لشرطة عجمان، اطّلع خلالها وفد الهيئة على أفضل الممارسات المعتمدة في مجالات التعامل مع الجمهور، وحماية الحقوق أثناء الإجراءات الشرطية.