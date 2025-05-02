ضاحي خلفان يزور «الشارقة للبحوث»

زار معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لرعاية الموهوبين، يرافقه الدكتور عبدالرحمن المعيني الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد، واللواء أحمد عتيق المقعودي، مدير مكتب نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، حيث اطلع معاليه على عدد من المشاريع الابتكارية الرائدة التي يضمها المركز.

بدأت الزيارة بجلسة تعريفية قدّم خلالها حسين المحمودي، المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، عرضاً استراتيجياً حول رؤية المجمع وأهدافه، متناولاً أبرز المبادرات التي يجري تنفيذها في إطار دعم الابتكار وتعزيز الشراكات بين القطاع الأكاديمي والصناعي، ومن ضمنها مبادرة تطوير خدمات الشرطة الذكية، ومسرّع الشارقة للصناعة المتقدمة (SAIA). كما استعرض إمكانات المجمع وبرامجه البحثية. وناقش الجانبان خلال الزيارة فرص التعاون في مجالات متعددة، منها إطلاق مبادرات مشتركة لتنمية الكفاءات الوطنية، ورعاية الموهوبين.

وقد أعرب معاليه عن اهتمامه الكبير بالإمكانات البحثية والتطبيقية التي يوفرها المجمع. وفي ختام الزيارة قام معاليه بجولة ميدانية في مختبر الشارقة المفتوح للابتكار (سوي لاب). كما قام معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، ومرافقوه، بزيارة إلى بيت الحكمة التابع لمعهد الشارقة للتراث.