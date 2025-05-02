«سياحية عجمان» تكرّم «إقامة دبي»

كرّمت دائرة التنمية السياحية في حكومة عجمان فريق عمل الإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وذلك تقديراً لمساهمتها النوعية في دعم جهود الدائرة، وتقديم خبراتها المؤسسية وأفضل ممارساتها، بما عزّز مسار التطوير المؤسسي للدائرة.

وجرى التكريم خلال حفل خاص أقيم في مركز دبي التجاري العالمي، بحضور الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي، رئيس دائرة التنمية السياحية في عجمان، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، إلى جانب عدد من القيادات من الجهتين.

ويأتي هذا التكريم في سياق الدور الريادي الذي تضطلع به إقامة دبي بصفتها شريكاً مؤسسياً حيوياً يعزّز قيم التمكين الحكومي، ويكرّس مفاهيم التبادل المعرفي، وذلك اتساقاً مع توجهات الدولة نحو تعزيز جودة العمل الحكومي وتكامل المؤسسات.

وعبّر الفريق محمد أحمد المري عن فخره بالتكريم، مؤكداً أن «التعاون بين الجهات الحكومية ركيزة رئيسية لتحقيق تطلعات القيادة، وترسيخ كفاءة العمل المؤسسي».

وأضاف: «نفخر في إقامة دبي بأن نكون شريكاً يُعتمد عليه في مسيرة التطوير والتحسين المستمر، وملتزمون بمواصلة مشاركة خبراتنا بما يخدم الوطن ومجتمعه».