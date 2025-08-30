مسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة إبراهيم عيسى بوحميد

قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من المسؤولين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له إبراهيم عيسى بوحميد.

وأعرب المعزون خلال زيارتهم مجلس العزاء، في منطقة المزهر 2، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.