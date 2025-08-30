Al Bayan
الإمارات

مسؤولون يقدمون واجب العزاء في وفاة إبراهيم عيسى بوحميد

  • المعزون يعربون عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد
الدكتور عمر بن سليمان وحميد القطامي خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
محمد النابودة يعزي الأسرة خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
الدكتور عمر بن سليمان ومحمد عبيدالله خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وعبدالغفار حسين وعلي عبدالله الشعفار خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
معالي الدكتور أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة وعبدالرحمن الحساوي خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
الدكتور سليمان الجاسم وسامي القمزي وعلي عبدالله الشعفار خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
الدكتور عمر بن سليمان ومحمد عبيدالله وخالد جمعة الماجد خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
أحمد الغرير والفريق محمد المري وصلاح عبدالله أمين الشرفاء وصاحب العزاء خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد
عصام الحميدان النائب العام بدبي وسامي القمزي وعلي عبدالله الشعفار خلال عزاء إبراهيم عيسى بوحميد | تصوير: نجيب محمد
قدم الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، ومعالي خليفة شاهين المرر، وزير دولة، ومعالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي عبدالله محمد البسطي، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب بدبي، وعدد من المسؤولين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له إبراهيم عيسى بوحميد.

وأعرب المعزون خلال زيارتهم مجلس العزاء، في منطقة المزهر 2، عن خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد، داعين الله عزّ وجلّ أن يتغمّده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.